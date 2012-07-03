İran füzeleri ile gözdağı verdi

İran Devrim Muhafızları, sürdürdüğü füze tatbikatının 2. gününde aralarında uzun menzilli füzelerin de bulunduğu çeşitli tür ve menzile sahip füze denemesi yaptı.

Dün başlayan “Yüce Peygamber 7" adlı tatbikatın bugünkü aşamasında çeşitli türdeki uzun, orta ve kısa menzilli Şahap 1, 2,3 ile Fatih, Tonder, Zilzal, Fars Körfezi, Kıyam füzeleri çöl ortasındaki hedeflere doğru fırlatıldı. Füzelerin hedefleri tam isabetle vurduğu kaydedildi.

Yarın da devem edecek tatbikatta savaş uçakları ve insansız bomba yüklü hava araçları hedefleri bombalayacak.

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, tatbikatın amacıyla ilgili yaptığı açıklamada “Tatbikatla maceracı ülkelere karşı İran'ın direnmekte kararlı olduğu ve her türlü olası saldırıya karşı yanıtımızın ağır olacağı mesajını vereceğiz" demişti.