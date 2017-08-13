İran füze programı bütçesini artırdı

İran meclisi ABD'nin yaptırımlarına yanıt olarak füze programı ve İran Devrim Muhafızları'nın yurt dışı operasyonlarının bütçesini artırma kararı aldı.

"Amerikalılar bunun daha ilk adımımız olduğunu bilsin" diyen İran İslami Şûra Meclisi Başkanı Ali Laricani söz konusu kararın "ABD'nin bölgedeki terörist ve maceraperest eylemlerine" yanıt olduğunu belirtti. İran devlet televizyonundan yapılan yayın sırasında bazı milletvekillerinin "ABD'ye ölüm" sloganları attığı duyuldu.

İran meclisinde oylama sırasında hazır bulunan 247 miletvekilinden 240'ının evet dediği, bir kişinin ise çekimser kaldığı tasarı ilk turda kabul edildi. Söz konusu tasarı uyarınca füze geliştirme programı ve İran Devrim Muhafızları'nın özel birimi Kudüs Gücü'nün bütçesi yaklaşık 440 milyon euro artırılacak.

ABD, İran'a balistik füze programı ve 'terör örgütlerine yardımları' gerekçesiyle temmuz ayı ortasında yeni yaptırımlar getirmişti. Tahran ağustos ayı başında son ABD yaptırımlarının 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu açıklamış ve buna "uygun karşılığı" vereceğini kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana İran ile ABD ilişkilerinde gözle görülür bir kötüleşme kaydediliyor. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı'nı "nükleer anlaşmayı yok etmekle" suçlamıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

AP/AFP/Reuters/BW/EC