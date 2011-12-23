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Dünya

İran: Füze kalkanı anlaşmasını iptal edin

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu’nda Malatya’da kurulacak “füze kalkanı radarı" için Ankara'dan anlaşmayı iptal etmesi istendi.

23 Aralık 2011 02:00

T24 - İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu’nda Malatya’da kurulacak “füze kalkanı radarı’nın” görüşüldüğü ve Ankara’dan İran’ın kaygılarının giderilmesi için anlaşmayı iptal etmesi istendi.


İlgili komisyonun bir üyesi olan milletvekili Cevat Kerimi Kuddusi, Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ve bazı yardımcılarının da katıldığı toplantıda, Türkiye’deki füze kalkanı sistemi, Türkiye’nin Suriye politikası ve bölgedeki diğer gelişmelerin ele alındığını duyurdu.


Kuddusi, “Komisyonda yapılan değerlendirmede, söz konusu sistemin İran’ın güvenliğini tehdit ettiğini ve Siyonist rejimi korumaya yönelik bir proje olduğu üzerinde duruldu. Bu hususu da Türk makamlarına ilettik ve Ankara’nın resmi yanıt vermesini bekliyoruz. Ankara, İran’ın kaygılarını gidermek için bu anlaşmayı iptal etmelidir” dedi.


İranlı vekil salı günü yapılan toplantıda, “Ankara’nın Beşşar yönetiminin düşürülmesi için diğer ülkelerle yaptığı işbirliğinin” de ele alındığını kaydetti.



İran, Humeyni’nin Bursa’daki evini istiyor


İran Dışişleri Bakanı Salihi geçen hafta sonu, ABD’ye göre, Kürecik’e yerleştirilecek sisteminin İran’ı hedeflediğini, Türkiye’ye göre ise İran’ın hedef olmadığını söyleyerek bu çelişkili açıklamalar konusunda Ankara’nın açıklama yapmasını istemişti.


İran-Türkiye Kültürel İlişkiler Komitesi’nin Tahran’da yapılan ilk toplantısında, İran heyeti, İslam devriminin kurucu lideri Ayetullah Humeyni’nin sürgün yıllarını geçirdiği Bursa’daki evini istedi.


Türkiye’yi Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Bülent Araslı’nın başkanlık ettiği oturumda, İran heyeti, Ayetullah Humeyni’nin Bursa’daki evinin, müze ve anıt bina olarak dönüştürülmesini gündeme getirdi.


İran İslami İlişkiler ve Kültür Organizasyonu resmi haber sitesinde yer alan haberde, Türk heyetinin İran’ın bu isteğine olumlu baktığı belirtildi.


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