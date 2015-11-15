İran: Fransa, IŞİD'i desteklemenin bedelini ödedi

Fransa'daki terör saldırılarını değerlendiren İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Mesud Cezayiri, "Fransızlar, kendi devletlerinin IŞİD ve tekfiri teröristleri desteklemesinin bedelini ödedi" dedi.

Radikal'in haberine göre İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Mesud Cezayiri, Paris'teki kanlı olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Batılılar, tekfiri terörizmi desteklemeyi sürdürmeleri halinde Avrupa'nın diğer noktalarında da olağanüstü hal ilanını bekliyor olmalılar" yorumunda bulundu.

ABD'de yaşanan 11 Eylül saldırıları sonrası Afganistan ve Irak'a yapılan saldırıları hatırlatan Cezayiri, "Paris'teki terör saldırısı 11 Eylül saldırısında olduğu gibi, ABD ve Avrupalı müttefikleri tarafından suiistimal edilmemeli" uyarısında bulundu.

İranlı general, "Şimdiki IŞİD'in ortaya çıkışının küresel tasarımcıları terörizmin acı tadını tattı, tekfiri teröristleri desteklemekten vazgeçip gerçek anlamda terörizmle mücadele sahnesine girmeli" değerlendirmesini yaptı.