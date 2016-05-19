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Dünya

Tahran yönetimi, askerlik süresi çocuk başına 3 ay azaltmaya hazırlanıyor

İran'da 21 ay zorunlu askerlik yapılıyor

19 Mayıs 2016 15:12

Tahran yönetimi, evliliği özendirmek ve çiftleri daha fazla çocuk yapmaya teşvik etmek amacıyla askerlik hizmeti yapan evli kişilere ayrıcalıklar tanıyan uygulamayı başlatıyor.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, İran Genelkurmay Başkanlığı, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla evli olan askerlerin çocuk başı 3 ay daha az askerlik yapmasına imkân sağlayan uygulamayı önümüzdeki aydan itibaren başlatacağını belirtti.

Yeni değişiklikte ayrıca evli askerler eşlerinin ikamet ettiği şehirlerde hizmet yapıp haftada 3 kez evlerine gidebilecek. Evli askerler bekârlardan ayrıcalıklı olarak senede 30 gün izin kullanabilecek.

21 aylık askerlik süresinin zorunlu olduğu İran'da, Ayetullah Hamaney, bir kaç gün önce yaptığı bir konuşmada, " Evlilik sünnetine karşı çıkanlara lanet olsun " diyerek, ülkedeki bazı kamu kurumlarının tutumunu eleştirmişti.

Hamaney, son bir kaç yıldır defalarca nüfus artışının gerekliliğinin belirterek, önceki yıllarda devlet tarafından uygulanan nüfus kontrol planlamasının 'büyük bir hata'  olduğunu söylemişti.

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