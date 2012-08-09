Eski İran Dışişleri Bakanı: Türkiye düşmanca politika yürütüyor

İran Genelkurmay Başkanı Hasan Firuzabadi'nin "Sıra Türkiye'ye gelir" açıklamasından sonra Türkiye'ye ağır bir eleştiri de İran eski Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki'den geldi. Mutteki, Türkiye'nin bölgedeki ülkelere karşı düşmanca politika yürüttüğünü iddia etti.



Ankara, İran'ı uyarmasına rağmen İranlı yetkililerin Türkiye'ye karşı suçlamaları devam ediyor. İran Genelkurmay Başkanı Hasan Firuzabadi'den sonra İran eski Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki de, Türk devlet adamlarının başta Suriye olmak üzere bölgedeki ülkelere karşı düşmanca politika yürüttüklerini iddia etti.

Mutteki, Türkiye'nin bu politika nedeniyle son 10 yıl içinde elde ettikleri getirileri bir gecede heba ettiklerini ileri sürdü.

Velayet Destekçileri Cephesi adlı muhafazakâr bir siyasi oluşumun iftar yemeğinde konuşan Mutteki, Türkiye’yi “Suriye’ye karşı Amerikan planlarını uygulayan taşeron ülkeye dönüşmekle" suçladı.



'ABD korkusu Suriye politikasını değiştirdi'



İran eski Dışişleri Bakanı Mutteki, Türkiye’nin ABD’ye karşı çıkarlarının tehlikeye gireceğinden korktuğundan Suriye’ye yönelik politikasını değiştirdiğini iddia etti.

Bir süre İran’ın Ankara Büyükelçiliği'ni de yapan Mutteki, Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’la yaşadığı ihtilaf sonucu geçtiğimiz yıl dışişleri bakanlığı görevinden alınmış ve yerine Ali Ekber Salihi getirilmişti.



Türkiye İran'ı uyarmıştı



İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, önceki günkü Ankara ziyaretinin ardından yaptığı açıklamalarda, bazı İranlı yetkililerin yaptığı açıklamaların, Tahran'ın resmi görüşünü yansıtmadığını dile getirmişti. Türkiye ise, Tahran'ı İran Genelkurmay Başkanı Hasan Firuzabadi'nin "Sıra Türkiye'ye gelir" açıklaması nedeniyle uyarmıştı.