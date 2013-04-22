İran Esed'e ömür biçti

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, Suriye'de Beşşar Esed'in 2014'teki seçime kadar devlet başkanı kalmasını istediklerini söyledi.



Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed tarafından kabul edildikten sonra düzenlediği basın toplantısında konuşan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, "En iyi senaryo, 2014 yazında yapılacak seçime kadar Esed'in devlet başkanı kalması" dedi.

İranlı yetkili Alaaddin Burucerdi, daha sonra, özgür devlet başkanlığı seçiminde Suriye halkının kendini ifade edebileceğini ve kaderine karar verebileceğini savundu.

Komşuları suçladı

İsim vermeden Suriye'nin komşularını muhalifleri desteklemekle eleştiren Burucerdi, bu ülkeleri anlaşmazlıkları ve krizi artırmaya çalışmakla suçladı.

Burucerdi, bu ülkelerin krizin er ya da geç sona ereceğini, kötü politikaların Suriye halkının hafızasına kazınacağını bilmesi gerektiğini de iddia etti.