İran, Erdoğan’ın 'yerli para' çağrısını olumlu karşıladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dolar yerine yerel para birimleriyle ticaret yapılmasına yönelik Çin ve Rusya'ya yaptığı teklifin ardından İran'a yaptığı çağrı, Tahran yönetimi tarafından olumlu karşılandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi "Türkiye'nin çağrısı kısa vadeli olmayıp planlanmış uzun vadeli bir plan ise olumlu bir çağrıdır. Türkiye bu konuda ciddi ise işbirliğini başlatabiliriz" dedi.

Basın toplantısında konuşan Kasımi, "Ekonomisi güçlü ülkeler özellikle yeni güçler milli para birimleriyle kendi aralarında mekanizmalar oluşturup, böylelikle zaman zaman kurlar üzerinde oluşan olumsuz etkiler uzak durabilir. Özellikle iki ülke komşu ise ve aynı zamanda aralarında önemli bir ticaret hacmi de varsa bu tip alışverişler her iki tarafın da yararına olur" dedi.

"Dönüm noktası olur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çin ve Rusya ile yapılacak alışverişte de yerli paraların kullanılması çağrısında bulunduğunu hatırlatan Kasımi, "Böyle bir halka oluşup gelişebilirse, bir dönüm noktası olur. Elbette bu kolay bir iş değil, yüksek bir irade ve ciddiyet gerektiriyor. İşi rayına koyup sonuç almak için geniş kapsamlı bir işbirliği gerekiyor. Karmaşık bir mesele olsa da bu düşünceyi fiiliyata dönüştürürsek çok olumlu bir düşüncedir" dedi..