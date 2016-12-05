T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İran, Erdoğan’ın 'yerli para' çağrısını olumlu karşıladı

Erdoğan, Çin ve Rusya ile yapılacak alışverişte de yerli paraların kullanılması çağrısında bulunmuştu

05 Aralık 2016 20:20

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dolar yerine yerel para birimleriyle ticaret yapılmasına yönelik Çin ve Rusya'ya yaptığı teklifin ardından İran'a yaptığı çağrı, Tahran yönetimi tarafından olumlu karşılandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi "Türkiye'nin çağrısı kısa vadeli olmayıp planlanmış uzun vadeli bir plan ise olumlu bir çağrıdır. Türkiye bu konuda ciddi ise işbirliğini başlatabiliriz" dedi.

Basın toplantısında konuşan Kasımi, "Ekonomisi güçlü ülkeler özellikle yeni güçler milli para birimleriyle kendi aralarında mekanizmalar oluşturup, böylelikle zaman zaman kurlar üzerinde oluşan olumsuz etkiler uzak durabilir. Özellikle iki ülke komşu ise ve aynı zamanda aralarında önemli bir ticaret hacmi de varsa bu tip alışverişler her iki tarafın da yararına olur" dedi.

 

"Dönüm noktası olur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çin ve Rusya ile yapılacak alışverişte de yerli paraların kullanılması çağrısında bulunduğunu hatırlatan Kasımi, "Böyle bir halka oluşup gelişebilirse, bir dönüm noktası olur. Elbette bu kolay bir iş değil, yüksek bir irade ve ciddiyet gerektiriyor. İşi rayına koyup sonuç almak için geniş kapsamlı bir işbirliği gerekiyor. Karmaşık bir mesele olsa da bu düşünceyi fiiliyata dönüştürürsek çok olumlu bir düşüncedir" dedi..

ETİKETLER

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğaniranteklifçağrıdolaryerelpara birimikabul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24