İran: Erdoğan'ın ifadeleri kabul edilemez; '3 milyon mülteci' açıklaması alakasız ve tuhaf

İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İran konusundaki sözlerini "Kabul edilemez" olarak nitelendirerek, Ankara’yı komşularıyla ilgili "yayılmacı ve müdahaleci" politika yürütmekle suçladı. Tahran yönetimi ayrıca "İran'dan 3 milyon mülteci Türkiye'ye gelebilir" diyen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın bu açıklamasının "alakasız ve tuhaf" olduğunu belirtti.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre açıklamada, "Erdoğan’ın İran konusunda kullandığı ifadeler, kabul edilebilir değil. Maalesef Türk yetkililerin, komşularına yönelik temelsiz, müdahaleci ve sorun yaratacak açıklamaları devam ediyor. Ankara, başkalarını suçlayarak ve hayali iddialarını tekrarlayarak komşuları konusunda izlediği yayılmacı ve müdahaleci tavrını izah etmeye çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü İstanbul’da düzenlenen Tatlı Dil Forumu’nda yaptığı konuşmada, "Irak’ta mezhep gerilimi yükseliyor. Irak’taki olay aynı zamanda mezhep geriliminden dinamizmini alan aslında bir ırkçılıktır, o da İran’ın adeta kendi o tarihten gelen ırkçılığını bölgede yayılmacı politikalarıyla geliştirmesidir" ifadelerini kullanmıştı.

"Veysi Kaynak'ın sözleri tuhaf"

İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak´ın dün CNN Türk’te yaptığı İran’dan Türkiye’ye 3 milyon mülteci gelebileceği söylemi “alakasız ve tuhaf ” diye yorumlandı.

"Türkiye, mülteci meselesini İran'dan öğrenmeli"

Açıklamada, "İran, 30 seneyi aşkın bir süredir komşu ülkelerden gelen milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türkiye, İran’ın bunca sene bu insani meseleyi hiçbir zaman siyasi ve özel hedefler doğrultusunda suistimal etmediğini ve herhangi bir ülkeye karşı kullanmadığını İran’dan öğrenmeli" dendi.

"Türkiye'den komşularının egemenlik haklarına saygı göstermesini istiyordu"

İran Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye’den insani meseleleri siyasi çekişmelere dâhil etmemesini, komşularının egemenlik haklarına ve Suriye ile Irak halklarının isteklerine saygı göstermesini istiyoruz" diye kaydetti.

Açıklamanın sonunda, "İran, komşular arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve gelişmesi için en iyi yöntemin ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek, başkalarını suçlamak yerine yapılacak yapıcı diyalogdan geçtiğine inanıyor" görüşüne yer verildi.