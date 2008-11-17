İran: Erdoğan'a engel olmayız

İran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran ile Washington arasında arabuluculuk yapma önerisiyle ilgili olarak, bu konuda bir engel çıkarmayacağını, ancak ABD ile görüş ayrılıklarının çok derin olduğunu bildirdi



İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hasan Kaşkavi, düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'ın geçen hafta New York Times gazetesinde yer alan, ABD'de Barack Obama'nın başkan seçilmesinin Tahran ile Washington arasındaki ilişkilerde değişiklik için yeni fırsatlar yarattığı ve Ankara'nın iki ülke arasında arabuluculuğa hazır olduğu yönündeki demeciyle ilgili soruları yanıtladı.



"Bu açıklamaların Türkiye'nin iyi niyetinden, İran ile Türkiye arasındaki iyi ve büyüyen komşuluk ilişkilerinden kaynaklandığını düşünüyoruz, bu yüzden kesinlikle herhangi bir engel çıkarmayacağız" diyen Kaşkavi, bununla birlikte İran ile ABD arasındaki sorunların günlük siyasi sorunların ötesinde olduğunu, İran devriminin ardından 30 yıldır Amerikalıların kendilerine yönelik olumsuz tutum içinde bulunduğunu belirtti.



"Obama'nın sloganlarla ortaya çıktığını" kaydeden Kaşkavi, "Şimdi değişim şeklindeki yönelimin ciddi olup olmadığını görmemiz gerekiyor" dedi.



Başbakan Erdoğan, New York Times gazetesine verdiği demeçte, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın Obama'ya seçimin ardından gönderdiği tebrik notunun da "yararlanılması gereken bir adım" olduğunu kaydederek, "Biz arabulucu olmaya hazırız. Çok yararlı olabileceğimize inanıyorum" demişti.



Gazete, Erdoğan'ın, "Türkiye'nin İran ile ABD arasındaki ilişkileri büyük endişeyle izlediği, Türkiye'nin iki ülke arasındaki meselelerin masada çözülmesini beklediği ve savaşların hiçbir zaman çözüm olmadığı" şeklindeki sözlerine yer vermişti.



Tahran ile ilişkilerini 1979'daki İslam Devriminin ardından kesen ABD, İran'ın nükleer silah geliştirme amacında olduğunu ileri sürdüğü nükleer programından vazgeçmemesi halinde bu ülkeye karşı askeri saldırı seçeneğinin gündeme geleceğini ilan etmişti.



Nükleer programının sadece enerji üretmek amacında olduğunu savunan İran, 4 Kasım zaferinden sonra Obama'yı kutlamış, ancak Obama'nın daha sonra "Tahran'ın nükleer silah geliştirmesinin engellenmesi için uluslararası çaba gösterilmesi" yönündeki çağrısını eleştirmişti.



Başkan George Bush gibi İran'a yönelik askeri müdahale olasılığını seçenek dışı bırakmayan Obama, yine de dünyanın dördüncü en büyük ham petrol üreticisi olan İran ile ilgili sorunda daha fazla diplomasiye şans tanınması yönünde görüş bildirmişti.



