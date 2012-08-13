İran: Erdoğan, Suriye'ye karışırsa iktidarının sonu gelir

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Üyesi İbrahim Aka Muhammedi, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikası, iktidarının sonunu getirir" iddiasında bulundu. Muhammedi, "Erdoğan ve dostlarına tavsiyem bu işe bulaşmamaları" ifadesini kullandı.

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin haberine göre, Muhammedi Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirdi. "Erdoğan ve dostlarına tavsiyem bu işe bulaşmamaları" diyen Muhammedi, iktidar partisinin gelecek seçimlerde bu durumun kurbanı olabileceğini söyledi. Muhammedi, Türkiye'nin İran ve Suriye ile dostane ilişkiler kurması gerektiğine dikkat çekti. Ankara yönetiminin "Bir avuç katil ve eşkiya" olarak nitelendirdiği Suriyeli muhalifleri desteklemekten vazgeçmesi gerektiğini savundu.

Suriye'nin başkenti Şam'da 48 İranlının kaçırılmasının ardından Tahran'dan daha önce de sert açıklamalar gelmişti.

İran Genelkurmay Başkanı Hasan Firuzabadi Türkiye'yi kaçırma olayından sorumlu tutmuş, Suriye'nin iç savaşa sürüklenmesinde Katar ve Suudi Arabistan ile birlikte rol oynamakla suçlamıştı.