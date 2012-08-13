T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran: Erdoğan, Suriye'ye karışırsa iktidarının sonu gelir

'Erdoğan ve dostlarına tavsiyem bu işe bulaşmamaları' diyen Muhammedi, iktidar partisinin gelecek seçimlerde bu durumun kurbanı olabileceğini söyledi

13 Ağustos 2012 14:49

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Üyesi İbrahim Aka Muhammedi, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikası, iktidarının sonunu getirir" iddiasında bulundu. Muhammedi, "Erdoğan ve dostlarına tavsiyem bu işe bulaşmamaları" ifadesini kullandı.

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin haberine göre, Muhammedi Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirdi. "Erdoğan ve dostlarına tavsiyem bu işe bulaşmamaları" diyen Muhammedi, iktidar partisinin gelecek seçimlerde bu durumun kurbanı olabileceğini söyledi. Muhammedi, Türkiye'nin İran ve Suriye ile dostane ilişkiler kurması gerektiğine dikkat çekti. Ankara yönetiminin "Bir avuç katil ve eşkiya" olarak nitelendirdiği Suriyeli muhalifleri desteklemekten vazgeçmesi gerektiğini savundu.

Suriye'nin başkenti Şam'da 48 İranlının kaçırılmasının ardından Tahran'dan daha önce de sert açıklamalar gelmişti.

İran Genelkurmay Başkanı Hasan Firuzabadi Türkiye'yi kaçırma olayından sorumlu tutmuş, Suriye'nin iç savaşa sürüklenmesinde Katar ve Suudi Arabistan ile birlikte rol oynamakla suçlamıştı.

ETİKETLER

İbrahim Aka Muhammedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

Saadet Partisi Libya Tezkeresi için kararını açıkladı...

Akşener açıkladı; İyi Parti Libya Tezkeresi'ne 'hayır' oyu verecek...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24