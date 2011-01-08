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Dünya

İRAN EN BÜYÜK TEDARİKÇİLERİMİZDEN TAHRAN (A.A)

08 Ocak 2011 19:38

-İRAN EN BÜYÜK TEDARİKÇİLERİMİZDEN TAHRAN (A.A) - 08.01.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin en büyük doğalgaz tedarikçilerinden İran ile enerji ve doğalgaz alanındaki görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini söyledi. Bakan Yıldız, Tahran'daki temaslarına ilişkin AA'ya yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerle görüşmelerini, ''son derece yoğun, verimli ve güzel görüşmeler'' olarak değerlendirdi. ''İran ve Türkiye arasında geliştirilecek işbirliği alanlarının detaylarını ele aldık'' diyen Bakan Yıldız, ''İran, en büyük doğalgaz tedarikçilerimizden bir tanesi. Onun şartlarıyla alakalı bazı görüşmeler yaptık'' ifadesini kullandı. Bakan Yıldız, Türkiye ve İran teknik heyetlerinin konuyla ilgili çalışmalarını sürdüreceğini ve iki hafta içinde bir rapor sunacaklarını söyledi. Heyetlerin raporunu karşılıklı olarak değerlendireceklerini belirten Yıldız, ''Her iki ülkenin de menfaatine olacak bir eylem planı ortaya koyacağız'' dedi. İran'dan doğalgaz alındığını ve karşılıklı olarak elektrik alışverişi yapıldığını hatırlatan Bakan Yıldız, yenilenebilir enerji konusunda da İran tarafıyla işbirliği alanlarının ele alındığını belirtti. Misafirperverliklerinden dolayı İranlı yetkililere teşekkür eden Yıldız, temaslarının verimli ve güzel geçtiğini ifade etti. -BAKAN YILDIZ'IN TEMASLARI- Bakan Yıldız, Tahran'daki günübirlik temasları kapsamında ilk olarak Petrol Bakanı Mesud Mir Kazımi ile bir araya geldi. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısının Ekonomi Politikaları Denetleme ve Koordinasyonundan Sorumlu Yardımcısı Ağa Muhammedi ile de görüşen Yıldız, daha sonra Enerji Bakanı Mecid Namcu ile görüştü. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi tarafından kabul edilen Yıldız, son olarak geçici olarak Dışişleri Bakanlığına atanan Ali Ekber Salihi ile bir araya geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, Tahran'daki görüşmelerinin ardından Türkiye'ye hareket etti.

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