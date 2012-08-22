İran ekonomisini komşuları ayakta tutuyor

ABD, İran'ın nükleer programından dolayı kendisine uygulanan uluslararası yaptırımları aşmak için Ermenistan ve Irak bankalarını kullandığını iddia etti.

İran'ın yaptırımları aşmak için yürüttüğü işlemleri ortaya çıkaran belgeler, küresel bankacılık ve petrol sektöründen uzak tutulmaya çalışılan İran'ın, ekonomisini ayakta tutmayı nasıl başardığını gösterdi.

Buna göre, Irak Merkez Bankası başta olmak üzere ülkedeki çeşitli bankalar İran adına yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirmekle suçlandı. İki ülke arasındaki yıllık ticaret hacminin 11 milyar doları bulduğuna dikkat çekildi.

Irak'ın komşusu İran'a yardım sağladığı bir başka alanın da petrol kaçakçılığı olduğu iddia edildi. İran'ın ambargolu petrolünü bölgeye Irak üzerinden pazarladığı ileri sürülüyor.

Ermenistan'ı şüpheli ülkeler listesine sokan durum ise, ülkedeki İran menşeili bankaların yürüttüğü uluslararası işlemler oldu. ABD, Ermenistan'ı 2007'den bu yana İran için işlem gerçekleştirmemeleri konusunda uyarırken, bazı bankaların işlem haklarını da iptal etti.

Türkiye'de bankalarını kullandırttı

2010 yılında İran bankalarının Türk bankaları aracılığıyla kolayca işlem yapabildiği, ancak ABD'nin baskısı üzerine Türklerin İranlı müşterileriyle olan bağlarını gevşettiği belirtiliyor.