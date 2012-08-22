T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran ekonomisini komşuları ayakta tutuyor

ABD, İran'a uygulanan yaptırımların komşu ülkelerin banka yardımları ile delindiğini iddia etti

22 Ağustos 2012 16:18

ABD, İran'ın nükleer programından dolayı kendisine uygulanan uluslararası yaptırımları aşmak için Ermenistan ve Irak bankalarını kullandığını iddia etti.

İran'ın yaptırımları aşmak için yürüttüğü işlemleri ortaya çıkaran belgeler, küresel bankacılık ve petrol sektöründen uzak tutulmaya çalışılan İran'ın, ekonomisini ayakta tutmayı nasıl başardığını gösterdi.

Buna göre, Irak Merkez Bankası başta olmak üzere ülkedeki çeşitli bankalar İran adına yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirmekle suçlandı. İki ülke arasındaki yıllık ticaret hacminin 11 milyar doları bulduğuna dikkat çekildi.

Irak'ın komşusu İran'a yardım sağladığı bir başka alanın da petrol kaçakçılığı olduğu iddia edildi. İran'ın ambargolu petrolünü bölgeye Irak üzerinden pazarladığı ileri sürülüyor.

Ermenistan'ı şüpheli ülkeler listesine sokan durum ise, ülkedeki İran menşeili bankaların yürüttüğü uluslararası işlemler oldu. ABD, Ermenistan'ı 2007'den bu yana İran için işlem gerçekleştirmemeleri konusunda uyarırken, bazı bankaların işlem haklarını da iptal etti.

 

Türkiye'de bankalarını kullandırttı

 

2010 yılında İran bankalarının Türk bankaları aracılığıyla kolayca işlem yapabildiği, ancak ABD'nin baskısı üzerine Türklerin İranlı müşterileriyle olan bağlarını gevşettiği belirtiliyor.

ETİKETLER

iranermenistanıraktürkiyeabd

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24