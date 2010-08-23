İran düşmanlarına gözdağı verdi!

T24

Rusya tarafından Buşehr’de kurulan ilk nükleer reaktörünü önceki gün faaliyete geçiren İran, silahlarıyla da gözdağı verdi. İşte Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın Tahran’daki “Savunma Sanayi Günü” törenlerinde tanıttığı İran’ın yerli teknoloji ürünleri:İran’ın Heron’u Kerrar: Tahran’ın “İsrail’in Heron’una cevabı” olarak tanıtılan 4 metrelik “Kerrar” (Vurucu) adlı ilk uzun menzilli insansız savaş uçağı, ismini Hz. Ali’nin lakabından alıyor. Savunma Bakanı Ahmed Vahidi’nin açıklamasına göre 1000 km menzilli Kerrar, yüksek irtifada uçup hedefi bombalayabiliyor. Buşehr ile İsrail arasındaki mesafe de 1000 km kadar.Kanatsız füze Kıyam: İran’ın denemelerine başladığı bir diğer silah, “Kıyam” (Yükseliş) adlı karadan karaya füze. Vahidi, füzenin kanatsız olarak tasarlandığını, bu yüzden havada imha edilmesinin zor olduğunu vurguladı. İlk denemenin videosunda, füzenin üstünde “kayıp imam” Mehdi’nin isminin yazdığı görülüyor ve tekbir sesleri duyuluyor.Casus uydu Tuluğ: İran önümüzdeki birkaç günde de bir dizi silahı test edecek. Bunlardan ‘Fatih 110’un üçüncü nesli olan füze 150-200 kilometre menzilli. Ayrıca “Seraj” (Lamba) ve “Zülfikar” adlı füze taşıyan iki hücumbot da ilk kez tanıtılacak. İran, bu ay ilk casus uydusu ‘Tuluğ’u da yörüngeye göndermeyi planlıyor. Batı’yı asıl endişelendiren ise bu uyduyu taşıyacak olan “Simurg” adlı uzun menzilli yeni İran füzesi. İsrail’in füze kalkanı programının eski başkanı Uzi Rubin, “Bu deneme başarılı olursa İran hem casus uyduya sahip olacak, hem de kıtalararası balistik füze atabileceğini kanıtlayacak” dedi.