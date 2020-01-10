İran: Düşen Ukrayna uçağı hakkındaki soruşturma bir veya iki yıl sürebilir

T24 Dış haberler

İran Sivil Havacılık Dairesi'nden bir yetkili çarşamba günü Tahran yakınlarında düşen Ukrayna uçağı hakkındaki soruşturmanın "bir veya iki yıl" sürebileceğini ifade etti.

Reuters'ın aktardığına göre yetkili ayrıca düşen uçaktaki kara kutuların "indirilmesinin" bir aydan fazla sürebileceğini bildirdi.

Devlet televizyonu kısa süre önce kara kutuların İran Sivil Havacılık Dairesi binasındaki görüntülerini paylaşmıştı.

Yetkili kara kutudaki verileri kendileri indirmeyi tercih ettiklerini ama anlaşmaları olduğu için Rusya, Kanada, Fransa veya Ukrayna'ya da kara kutuları gönderebileceklerini ifade etti.