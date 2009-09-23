İran dünyaya gözdağı verdi

İran'da 1980-88 yılları arasandaki savaşın başladığı gün
nedeniyle düzenlenen gösteride ordu gövde gösterisi yaptı. Ancak bir askeri
uçağın düşerek 7 kişinin ölmesi gösteriye gölge düşürdü.
İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın bir konuşma yaptığı gösteride savaş
uçakları, füzeler ve tanklarla dev bir tören düzenlendi. Gösteride askerlerin
çalılarla yaptığı kamuflaj da dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Tahran'da düzenlenen “Kutsal Savunma Haftası”
törenlerinde yaptığı konuşmada bölgedeki yabancı güçlerin varlığı ile İran'ın
savunma gücü konularına değindi.
İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad konuşmasında, "bugün dünyada hiçbir güç
İran'a el kaldıracak cesarete sahip değil" dedi. İran Cumhurbaşkanı, bölgedeki
yabancı güçlerin kendi ülkelerine dönmeleri gerektiğini, onların uzun süreli
varlıklarına tahammül edilemeyeceğini de söyledi.
Ahmedinejad, “Yabancı güçlerin binlerce kilometre öteden gelip, bölgemize
asker yığması, ülkeleri işgal etmesi, insanları öldürmesi, tehdide kalkışması
ve halklar arasına ihtilaf salması kabul edilebilir değil” ifadelerini
kullandı.
GÖSTERİDE ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ: 7 ÖLÜ
İran devlet radyosu, gösteride bir uçağın düştüğünü belirtti, ancak uçağın
tipi hakkında bilgi vermedi.
Ölenlerin tamamının uçaktaki kişiler olup
olmadığı hakkında da ayrıntı verilmedi. Tahran'ın hemen dışındaki hava
gösterisine Amerikan yapımı savaş uçakları, Rus yapımı MiG-29 ve Sukhoi
24'lerle, İran yapımı Sakihlerin (Yıldırım) bulunduğu askeri uçakların katıldığı
belirtildi.