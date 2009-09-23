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İran dünyaya gözdağı verdi

23 Eylül 2009 12:26

İran'da 1980-88 yılları arasandaki savaşın başladığı gün nedeniyle düzenlenen gösteride ordu gövde gösterisi yaptı. Ancak bir askeri uçağın düşerek 7 kişinin ölmesi gösteriye gölge düşürdü.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın bir konuşma yaptığı gösteride savaş uçakları, füzeler ve tanklarla dev bir tören düzenlendi. Gösteride askerlerin çalılarla yaptığı kamuflaj da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Tahran'da düzenlenen “Kutsal Savunma  Haftası” törenlerinde yaptığı konuşmada bölgedeki yabancı güçlerin varlığı ile  İran'ın savunma gücü konularına değindi.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad konuşmasında, "bugün dünyada hiçbir güç İran'a el kaldıracak cesarete sahip değil" dedi. İran Cumhurbaşkanı, bölgedeki yabancı güçlerin kendi ülkelerine dönmeleri gerektiğini, onların uzun süreli varlıklarına tahammül edilemeyeceğini de söyledi.

Ahmedinejad, “Yabancı güçlerin binlerce kilometre öteden gelip,  bölgemize asker yığması, ülkeleri işgal etmesi, insanları öldürmesi, tehdide  kalkışması ve halklar arasına ihtilaf salması kabul edilebilir değil”  ifadelerini kullandı.

GÖSTERİDE ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ: 7 ÖLÜ

İran devlet radyosu, gösteride bir uçağın düştüğünü belirtti, ancak uçağın tipi hakkında bilgi vermedi.

Ölenlerin tamamının uçaktaki kişiler olup olmadığı hakkında da ayrıntı verilmedi. Tahran'ın hemen dışındaki hava gösterisine Amerikan yapımı savaş uçakları, Rus yapımı MiG-29 ve Sukhoi 24'lerle, İran yapımı Sakihlerin (Yıldırım) bulunduğu askeri uçakların katıldığı belirtildi.


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