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Dünya

İran, dolar kurunu sabitledi

İran, riyalin dolar karşısında değer kaybetmesini önlemek için dolar kurunu 42 bin riyale sabitledi

10 Nisan 2018 17:10

İran, riyalin dolar karşısında değer kaybetmesini önlemek için dolar kurunu 42 bin riyale sabitledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, döviz piyasalarındaki sert dalgalanmalar nedeniyle olağanüstü toplantı düzenledi. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, basına açıklama yaptı. Cihangiri, toplantıda dolar kurunun bugünden itibaren 42 bin riyal olarak sabitlenmesi kararının alındığını açıkladı.

İranlılara döviz temini konusunda telaş etmemeleri çağrısında bulunan  Cihangiri, açıklanan fiyatın üzerinde döviz satışı yapılması halinde bunun “döviz kaçakçılığı” sayılacağını söyledi.

İran riyali son haftalarda, yabancı para birimleri karşısında sert düşüşler yaşıyor. Son dönemde ilk kez 50 bin riyal sınırını geçen dolar, dün serbest piyasada 60 bin riyali de aşmıştı

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