İran, Doğu Suriye'yi vurdu

İran Doğu Suriye’ye füze saldırısı düzenledi. Füzeler, İran’ın batısında Kirmanşah şehri yakınlarından ateşlendi.

Euronews'in Tahran merkezli Tasnim haber ajansına dayandırdığı habere göre, Devrim Muhafızları tarafından 2 karadan karaya füze gönderildiğini ve geçtiğimiz hafta İran’daki saldırıları düzenleyen örgüte ait mevzilerin hedef alındığını duyurdu.

İran kaynakları füzelerin hedefini vurduğunu ve çok sayıda militan hayatını kaybederken örgütün bölgedeki merkezine de önemli hasar verildiğini savunuyor.