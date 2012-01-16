-İran doğalgazda indirime yanaşmıyor ANKARA (A.A) - 16.01.2012 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İran'dan alınan doğalgazda indirim taleplerinin devam ettiğini belirterek, ''İran, talebimize olumlu yanıt vermedi. Tahkim şu an için kaçınılmaz gözüküyor'' dedi. Enerji Verimliliği Haftası kapsamında, Bakanlık binasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi ile Sincan Çocuk Kulübü üyesi öğrencileri kabul eden Bakan Yıldız, enerji verimliğinin önemini anlatarak, çocukların sorularını yanıtladı. Bir öğrencinin elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla elektriğe zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna Bakan Yıldız, ''Bu soru bana daha önce hiç sorulmadı. Soran arkadaşımızı kutluyorum. Elektrikli otomobiller çevreye daha dost teknolojiler. Bunun arz talep dengesinin ne olacağını şimdiden bilmemekle birlikte biz elektrikli otomobillerin elektrik fiyatlarını etkilememesi için uğraşacağız'' karşılığını verdi. Bakan Yıldız, başka bir öğrencinin, ''Elektrikteki kayıp-kaçak bedeli faturalara yansıtılmaya devam edecek mi?'' sorusu üzerine ''Faturalara yansıtılan kayıp-kaçak bedeli yeni bir uygulama değil. Bundan 20 yıl önce de vardı. Sistem elektrikte olumlu-olumsuz rakamların bir havuza atılarak çıkan sonucun değerlendirilmesi esasına dayanıyor. Bu konuda yanlışlık varsa düzeltilmesi için gerekli talimatı verdim'' diye konuştu. -''İran ile masaya oturmaya hazırız''- Öğrencilerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Yıldız, bir gazetecinin Türkiye'nin aldığı doğalgaz için İran'a yaptığı indirim talebine olumlu yanıt verilip verilmediği sorusuna, şu yanıtı verdi: ''Rusya ile yapılan anlaşmanın ardından doğalgaz aldığımız İran, Azerbaycan, Nijerya ve Cezayir gibi ülkelerin fiyatlarını da sürekli göz önünde bulunduruyoruz. Gayretimiz bu girdilerin düşürülmesi yönünde. Bu doğrultuda da Türkiye'nin İran'dan aldığı doğalgazda indirim talebi devam ediyor. İran, talebimize olumlu yanıt vermedi. Tahkim şu an için kaçınılmaz gözüküyor. Bu sürece kadar görüşme talebi olursa hayır demeyiz. İran ile bu konuda masaya oturmaya biz hazırız.'' -''Sistem tahterevalli mantığıyla çalışıyor''- Bakan Yıldız, önceki gün İstanbul'un da aralarında olduğu bazı şehirlerde elektrik kesintisine neden olan arızanın sebebinin sorulması üzerine, elektrik nakil hatlarında arızaların olmasının kaçınılmaz olduğunu, bu tür arızalardan kaynaklı kesintilerin dünyanın birçok yerinde görülebileceğini söyledi. Kesintiye olumsuz hava şartlarının etkisiyle Adapazarı ile Bursa arasındaki yüksek gerilim trafosundaki patlamanın yol açtığını bildiren Yıldız, bilgileri verdi: ''Elektrik sistemi tahterevalli mantığıyla çalışıyor. Tahterevallinin iki ucunun da eşit ağırlıkta olması halinde olumlu sonuç alınabilir. Önceki günkü arıza da bu dengeyi bozdu ve bazı kentlere elektrik verilemedi. Çok kar ya da yağmur yağdığında ya da rüzgar çok şiddetli estiğinde bunlar olabiliyor. Mesela bu şartlar nedeniyle ABD'de 60 milyon kişi 36 saat boyunca elektriksiz kaldı. Hatta bu kesinti Kanada da bile hissedildi. Yine başka bir örnek Brezilya'da yaşandı. Brezilya'da 25 yıldır sorunsuz çalışan santral arıza yaptı ve insanlar 4 saat boyunca elektriksiz kaldı. Yani dünyanın birçok gelişmiş ülkesi ve büyük kentinde sistem arızası nedeniyle elektrik kesintileri yaşanabiliyor. 'Arızalar olmayacak' demek iddialı olur. Burada önemli olan sistemi çabuk toparlamak arkadaşlarımız bunu yaklaşık 3-4 saatte başardılar. Arızaya müdahale eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.''