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Ekonomi

İran doğalgaz indirimine gitmemekte kararlı

Reuters haber ajansının geçtiği haberde, İran Petrol Bakanı’nın Türkiye’ye yapılan doğalgaz ihracında fiyat indirimine gidilmeyeceğini açıkladı.

04 Şubat 2012 02:00

T24 - Reuters haber ajansının geçtiği haberde, İran Petrol Bakanı’nın Türkiye’ye yapılan doğalgaz ihracında fiyat indirimine gidilmeyeceğini açıkladı. 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, daha önce yaptığı açıklamalarda İran'dan şu anda alınan doğalgaz fiyatlarının uluslararası marketlerde seyreden fiyatların üzerinde olduğunu belirterek, “Bu, üzerinde uzlaşılabilecek bir fiyattır. Ama İran ile yaptığımız görüşmelerde bu konuda bir mesafe kat edemedik. O yüzden fiyatla ilgili tahkime başvurmaya karar verdik” demişti.

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