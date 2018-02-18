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Deutsche Welle

İran Dışişleri Bakanı'ndan Netanyahu'ya tepki

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Münih Güvenlik Konferansı'nda ülkesine sert mesajlar veren İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konuşmasını "sirk" diye nitelendirerek, "Cevabı hak etmiyor" dedi.

18 Şubat 2018 18:58

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, kendisinden önce konuşma yapan ve ülkesine suçlamalarda bulunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yanıt verdi. Netanyahu'nun İran'a sert mesajlar veren konuşmasını, "sirk" diye nitelendiren Zarif, "Sizler bu sabah bir komediye benzeyen sirkin izleyicileriydiniz. Kendisi (Netanyahu) bir yanıtı hak etmiyor" dedi.

İsrail'i Ortadoğu'da savaşa sebep olmakla suçlayan Zarif, "Bölgede saldırgan olan İran değil. İsrail komşularına karşı saldırgan bir siyasi tavır izliyor" dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Münih Güvenlik Konferansı'nda bu sabah yaptığı konuşmada, İran'a sert mesajlar göndermişti. İsrail hava sahasında düşürüldüğü belirtilen bir insansız hava aracının parçasını göstererek, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e hitap eden Netanyahu, "Sayın Zarif bunu tanıdınız mı? Size ait. İran'ın tiranlarına şu mesajımla Tahran'a dönebilirsiniz: İsrail'in kararlılığını test etmeyin" diye konuşmuştu.

İran'ın Suriye'deki askeri varlığını genişletmesine ve "tehdit oluşturacak yeni bir terör üssü kurmasına" izin vermeyeceklerini söyleyen Netanyahu, gerekli olması halinde sadece İran'ın "vekillerine" değil, bizzat kendisine de saldırabileceğini söylemişti. Netanyahu'nun, bu sözleriyle Beşar Esad rejimine destek veren Hizbullah'ı kastettiği belirtiliyor.

İsrail ordusu geçen hafta Suriye'den havalanan ve İran'a ait olduğu belirtilen bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) İsrail hava sahasını ihlal etmesi üzerine düşürüldüğünü ve buna karşılık Suriye'de İran'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

AFP, dpa, rtr / HT, EC

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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