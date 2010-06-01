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Dünya

İran Dışişleri Bakanı'na saldırı girişimi

İran Dışişleri Bakanı Menuçehr Mutteki, Avrupa Parlamentosunda (AP) aşırı sağcı milletvekillerinin protesto ve saldırı girişimine hedef oldu.

01 Haziran 2010 03:00

T24- İran Dışişleri Bakanı Menuçehr Mutteki, Avrupa Parlamentosunda (AP) aşırı sağcı milletvekillerinin protesto ve saldırı girişimine hedef oldu. 
    

AP Dışişleri Komisyonuna hitap etmek için Brüksel'e gelen Mutteki, salona girişinde kendisini İran'da öldürülen bazı gençlerin fotoğrafıyla bekleyen aşırı sağcı milletvekillerinin protestosuyla karşılaştı.


Mutteki, kalabalığın arasından geçerken fiziki saldırıda bulunmak isteyen bir milletvekili, korumalar atrafından etkisiz hale getirildi. İlerleyen Mutteki'nin konuşma yapacağı salona girmek isteyen ırkçı milletvekillerine izin verilmedi.


Mutteki'ye "Sen katilsin" diye bağıran ırkçı milletvekilleri, kendilerini engelleyen korumaları "Milletvekiline dokunamazsın" diyerek vazgeçirmeye çalıştıysa da başarılı olamadı.


Basına kapalı toplantıda Mutteki, İran'ın nükleer programıyla ilgili konuşma yaparak Dışişleri Komisyonu üyelerinin sorularını cevaplandıracak.

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