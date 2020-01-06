İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten "IŞİD'in savaş suçlarına özenenlere" hatırlatma

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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kültürel alanlarını vururuz" tehditine daha önce birçok farklı ülke ve örgütün ülkelerini hedef aldığını ancak ayakta kalmayı başardıklarını ifade ederek yanıt verdi.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Zarif, "IŞİD'in savaş suçlarını özenerek kültürel alanlarımızı hedef alma halüsinasyonu görenlere ufak bir hatırlatma: Bin yıllık tarihimizde barbarlar geldi ve şehirlerimizi yağmaladı, tarihi eserlerimiz yıktı ve kütüphanelerimizi yaktı. Şimdi neredeler? Biz buradayız ve ayaktayız" yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, eğer Tahran, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık verirse İran'ın 52 kültürel alanını hedef alacağını ifade etmişti.