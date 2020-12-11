Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi, Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle İran Dışişleri'ne çağırıldı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığı'na çaığrıldı.İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Erdoğan'a dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle tepki gösterdi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü ziyareti sırasında yaptığı müdahaleci ve kabul edilemez sözlere cevaben, Türkiye'nin İran İslam Cumhuriyeti büyükelçisini çağırdığını duyuruldu" ifadeleri yer aldı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de konuya ilişkin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de okuduklarının Aras'ın kuzeyindeki bölgelerin İran anavatanından zorla ayrılmasına atıfta bulunduğunu bilmiyordu" dedi.

"Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü baltaladığını farketmedi mi?" yazan Zarif, "KİMSE, BİZİM Azerbaycanımız hakkında konuşamaz" diye tepki gösterdi.

Dün Bakü'de düzenlenen zafer töreninde konuşan Erdoğan, "Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır" ifadelerini kullanarak şu şiiri okumuştu:

“Aras'ı ayırdılar

Kum ile doldurdular;

Ben senden ayrılmazdım

Zor ile ayırdılar,

Ay Lâçin, can Lâçin,

Men sene kurban Lâçin”"