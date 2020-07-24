İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'ye: Bu kanunsuzlar felakete yol açmadan durdurulmalı

ABD savaş uçaklarının Suriye hava sahasında İran yolcu uçağını taciz ettiği iddiası sonrası, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif , "Bu kanunsuzlar bir felakete yol açmadan önce durdurulmalıdır" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Zarif, olayın Suriye hava sahasında yaşandığına dikkati çekerek şöyle dedi:

"ABD, bir başka devletin topraklarını yasadışı şekilde işgal ediyor ve sonra işgalci kuvvetlerini koruma bahanesiyle tarifeli sivil bir uçağı taciz ederek masum sivil yolcuların güvenliğini tehlikeye atıyor."

ABD yönetiminin 'kanunsuzluk üzerine kanunsuzluk' işlediğini söyleyen Zarif, uluslararası topluma "Bu kanunsuzlar bir felakete yol açmadan önce durdurulmalıdır" çağrısı yaptı.

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"İran hiçbir düşmanca hareketi cevapsız bırakmaz"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi de ABD'nin taciziyle ilgili "İran hiçbir düşmanca hareketi cevapsız bırakmaz. Zamanı geldiğinde bu mantıksızca harekete gereken uygun cevap kesinlikle verilecektir" açıklamasını yaptı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nı (CENTCOM) kınayan Musavi, 'uluslarası havacılık hukukunun ihlal edildiğini ve bölgedeki barış ile güvenliği bozma yönünde hareket edildiğini' dile getirdi.

"ABD F-15'i, 1000 metre ileriden standart bir görsel inceleme yapmıştır"

CENTCOM, İran merkezli Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Suriye semalarından önleme yapılmasının güvenlik amaçlı ve uluslararası standartlara uygun olduğunu açıklamıştı. Açıklamada "Bir ABD F-15'i , Mahan Air'e ait bir yolcu uçağına, güvenli bir uzaklık olan 1000 metre ileriden standart bir görsel inceleme yapmıştır" ifadesine yer verilmişti.