İran Dışişleri Bakanı Zarif: Mescid-i Aksaya yönelik saldırı İsrail rejiminin ırkçılığının ve suçlu doğasının kanıtıdır

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından Arapça paylaştığı videolu mesajında İsrail’in Mescid-Aksa’ya yönelik saldırısına tepki göstererek, “Mescid-i Aksaya yönelik saldırı İsrail rejiminin ırkçılığını ve suçlu doğasının kanıtıdır” dedi.

Filistin için tek adil çözümün referandum olduğunu belirten Zarif, “Filistin için tek adil çözüm bu toprakların asıl evlatlarının iradesine bırakılması ve referanduma gidilmesidir” dedi.

“İslam ülkeleri İsrail saldırılarına karşı acil önlem almalı”

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Müslüman ülkelerinin Meclis Başkanlarına ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e İsrail’in Filistin’e yönelik son saldırılarına ilişkin mektup yazdı.

Galibaf, İsrail rejiminin Mescid-i Aksa’ya yönelik son saldırılarını kınayarak İslam ülkelerinden saldırıların durdurulması için acil önlem alınmasını istedi.

Mektubunda İsrail’in savaş suçu işlediğini belirten Galibaf, son saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti. İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kınayan Galibaf, “Mazlum ve savunmasız Filistin halkı İsrail rejiminin insanlık dışı saldırılarına maruz kalıyor. Bu saldırılar savaş suçudur ve uluslararası hukuka aykırıdır” dedi.

Filistin halkının barışçıl gösteri düzenleme hakkına sahip olduğunu belirten Galibaf, uluslararası topluma İsrail’in saldırılarını durdurma çağrısı yaparak, “Mescid-i Aksa’da ibadet tüm Müslümanların hakkıdır. Bu hak İsrail rejimi tarafından açıkça ihlal edilmektedir” ifadelerini kullandı.

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