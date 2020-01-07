İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD'nin yaptığı devlet terörüydü; orantılı cevap vereceğiz çünkü biz Trump değiliz

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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesini "devlet terörü" olarak nitelendirdi ve İran'ın orantılı bir cevap vereceğini söyledi.

ABD merkezli CNN televizyonuna konuşan Zarif, "Bu İran'a yapılan bir saldırıdır, ülkeye yapılmış silahlı bir saldırıya eş değerdir ve biz karşılık vereceğiz. Orantılı olarak yanıt vereceğiz, orantısız değil. Biz Donald Trump değiliz " dedi.

İran Dışişleri Bakanı, ABD lideri Trump'ın "karşılık verilmesi durumunda kültürel alanları hedef alırız" diyerek uluslararası hukuka saygısızlık gösterdiğini dile getirdi. Zarif, "Trump dünyaya savaş suçları işlemeye hazır olduğunu gösterdi. Çünkü kültürel alanlara saldırmak savaş suçudur, orantısız karşılık vermek savaş suçudur" ifadelerini kullandı.

"Washington'ın artık uyanması gerekiyor" diyen Zarif, "ABD insanların artık onu istemediği bir bölgede kalamaz" diye konuştu.

Trump'ın özür dilemesi gerektiğini ifade eden Zarif, "Yanlış bilgiyle beslendiğini anlaması lazım. Uyanması, özür dilemesi ve yön değiştirmesi lazım" dedi.