İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD'nin 'süper güç' dönemi sona erdi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarid, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyin'de (BMGK) İran'a yönelik silah ambargosunu genişleten karar tasarısını geçirememesinin "Amerika'nın süper güç olma devrinin sona erdiğinin" kanıtı olduğunu söyledi.

İran'da yayın yapan Kanal 1 Televizyonu'na konuşan Zarif, ABD'nin matematiksel hatasının, süper güç dönemini sona erdirdiğini ifade etti. Zarif, "Amerikalılar son 17 yıldır yanlış hesap yapıyor. Birkaç gün önce BMGK'daki başarısız konumları Avrupalıların desteklemediği birkaç şeyden biriydi" şeklinde konuştu.

"ABD projesine karşı biz direndik"

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, ABD'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ve Çin meselesinde olduğu gibi meseleleri "askerileştirme" konusunda uzman olduğunu aktaran İranlı Bakan, şöyle devam etti:

"Ama nükleer anlaşmayla Amerikan askerileştirme projesi başarısızlığa uğradı ve projeyi yeniden canlandırmak için çok uğraştılar, biz ise direndik."