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İran Dışişleri Bakanı yarın Ankara'da

İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Muttaki yarın New York dönüşü Ankara'ya geçeceği bildirildi.

06 Mayıs 2010 03:00

T24- Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) konferansına katılmak için ABD'de giden Manuçehr Muttaki'nin, İran'a dönmeden önce Türkiye'ye geçeceği açıklandı.


İRNA haber ajansı diplomatik yetkililere dayandırarak verdiği habere göre, yarın öğleden sonra Ankara'da olacak Muttaki, bir gün sürecek ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek.


İki bakan ikili ve bölgesel konular üzerinde fikir alışverişinde bulunacak.


Öte yandan, İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin de milletvekillerinden oluşan bir heyet başkanlığında pazar günü Ankara'ya geleceği bildirildi.

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