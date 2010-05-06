İran Dışişleri Bakanı yarın Ankara'da

T24-



İRNA haber ajansı diplomatik yetkililere dayandırarak verdiği habere göre, yarın öğleden sonra Ankara'da olacak Muttaki, bir gün sürecek ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek.



İki bakan ikili ve bölgesel konular üzerinde fikir alışverişinde bulunacak.



Öte yandan, İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin de milletvekillerinden oluşan bir heyet başkanlığında pazar günü Ankara'ya geleceği bildirildi.