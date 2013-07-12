İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Ortadoğu'da sıcak gelişmelerin yaşandığı bir dönemde İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, Ankara'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor. Salihi, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek.

Salihi, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun yanısıra Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle de görüşecek.

İran ve Türk dışişleri bakanlarının, iki görüşmelerde Suriye'deki iç savaş ve Mısır'daki askeri darbeyi ele almaları bekleniyor.

Diplomatik kaynaklar, Salihi ve Davutoğlu'nun ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele alacağını belirtmekle yetindi.