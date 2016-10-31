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Dünya

İran Dışişleri Bakanı: Türkiye ile Irak arasında arabulucu oluruz

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, dünkü açıklamasında iki ülke arasında olası çatışmayı önlemek için İran’ın arabulucu olabileceğini belirtmişti

31 Ekim 2016 23:39

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı İbrahim Rahimpur, Türkiye ile Irak arasındaki gerilen ilişkiler düşürmek için iki ülke arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Şu ana kadar iki ülkeden bir talep gelmediğini söyleyen Rahimpur, "Belki bunun için biraz zaman gerekir” dedi.

Dün de İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, bir Irak televizyonuna yaptığı açıklamada, iki ülke arasında olası çatışmayı önlemek için İran’ın arabulucu olabileceğini belirtmişti.

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