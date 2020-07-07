İran Dışişleri Bakanı Ruhani: Bir sonraki ABD hükûmeti, yaptırımların İran'a verdiği zararı karşılamak zorunda

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İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, gelecek ABD Başkanı kim olursa olsun Washington'ın yaptırımlarla İran'a verdiği mali zararı karşılaması gerektiğini ifade etti.

Akdeniz gündemli bir telekonferansa katılan Zarif, "2021'de Beyaz Saray'da Trump veya bir başka başkan olacak. O koltukta kim oturursa otursun İran halkı ve ekonomisine verilen zararların sorumluluğu ona geçecek" dedi.

Zarif, "Bir sonraki ABD hükûmeti ne olursa olsun verdiği zararla karşılamak ve uluslararası anlaşmalara dönüş yapmak zorunda" dedi.

ABD, Mayıs 2018'de 2015 Nükleer Anlaşması'ndan çekildikten sonra İran'ın birçok sektörüne yaptırım uygulamaya başlamıştı.