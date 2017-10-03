İran Dışişleri Bakanı kriz sonrası ilk kez Doha'ya gitti

İrfan Sapmaz / İstanbul, 3 Ekim (DHA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Katar ile ortaya çıkan körfez krizinin ardından resmi bir ziyaret eçin ilk kez Doha\'ya gitti.

Pazartesi gerçekliştirilen Umman ziyaretinden ardından iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi adına Doha\'ya giden Cevad Zarif, mevkidaşı Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani ve Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani ile bir araya gelecek.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bahram Ghassemi yaptığı açıklamada görüşmelerde körfez krizine odaklanılacağını ayrıca Suriye, ırak, Yemen gibi bölgesel sorunların masaya yatırılacağını duyurdu.

Geçen Hafta Paris\'te açıklamalarda bulunan Cevad Zarif Katar\'a yönelik baskıların daha fazla Doha yönetimini kendilerine yaklaştıracağına dikkat çekmişti.

Başta Suudi Arabistan olmak üzere bazı ülkeler Katar yönetimini İran ile işbirliği yapmak ve teröre destek vermekle suçlamışlardı.