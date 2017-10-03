T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran Dışişleri Bakanı kriz sonrası ilk kez Doha'ya gitti

İrfan Sapmaz / İstanbul, 3 Ekim (DHA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Katar ile ortaya çıkan körfez krizinin ardından resmi bir ziyaret eçin ilk kez Doha'ya gitti

03 Ekim 2017 19:39

İrfan Sapmaz / İstanbul, 3 Ekim (DHA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Katar ile ortaya çıkan körfez krizinin ardından resmi bir ziyaret eçin ilk kez Doha\'ya gitti.

Pazartesi gerçekliştirilen Umman ziyaretinden ardından iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi adına Doha\'ya giden Cevad Zarif, mevkidaşı Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani ve Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani ile bir araya gelecek. 

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bahram Ghassemi yaptığı açıklamada görüşmelerde körfez krizine odaklanılacağını ayrıca Suriye, ırak, Yemen gibi bölgesel sorunların masaya yatırılacağını duyurdu. 

Geçen Hafta Paris\'te açıklamalarda bulunan Cevad Zarif Katar\'a yönelik baskıların daha fazla Doha yönetimini kendilerine yaklaştıracağına dikkat çekmişti. 

Başta Suudi Arabistan olmak üzere bazı ülkeler Katar yönetimini İran ile işbirliği yapmak ve teröre destek vermekle suçlamışlardı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SapmazEkim DHADışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif KatarDohaPazartesiUmmanCevad ZarifKatar Dışişleri Bakanı Şeyh MuhammedAbdurrahmanCasim El SaniKatar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani ileDışişleri Bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24