İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Türkiye'ye geliyor

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, görüşmelerde bulunmak üzere bugün Ankara'ya geliyor.



NTV'nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Zarif, Türk yetkililerle ikili ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konuları ele alacak.

Tahran'da Meclis'e ve Humeyni'nin mezarına IŞİD saldırısı; İran basınına göre en az 7 ölü var!



Zarif'in akşam saatlerinde Ankara'ya gelmesi ve mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi bekleniyor. Cevad Zarif'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşeceği öğrenildi.

Görüşmelerde Katar krizinin de ele alınması bekleniyor.