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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Türkiye'ye geliyor

Görüşmelerde Katar krizinin de ele alınması bekleniyor

07 Haziran 2017 16:23

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, görüşmelerde bulunmak üzere bugün Ankara'ya geliyor.

NTV'nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Zarif, Türk yetkililerle ikili ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konuları ele alacak. 

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Zarif'in akşam saatlerinde Ankara'ya gelmesi ve mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi bekleniyor. Cevad Zarif'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşeceği öğrenildi.

Görüşmelerde Katar krizinin de ele alınması bekleniyor.

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