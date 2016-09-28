İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Türkiye'de

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği ABD'den dönüşte Türkiye'ye gayriresmi bir ziyaret gerçekleştirdi.



Ankara'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in gündeminde Suriye krizi ve İran'ın Türkiye'ye uyguladığı tur satışı yasağı var.

Türkiye'den diplomatik kaynaklar Zarif'in mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım'la da bir araya geleceği bilgisini paylaştı.