İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Ankara'da: Bu olay, İran'ın terörle mücadele azmini güçlendirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek için Ankara'ya gelen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Tahran'daki terör saldırılarının, ülkesinin terörle mücadele azmini güçlendireceğini belirtti.

Terör saldırılarından önce Ankara'ya gelmeyi planladığını söyleyen Cevad Zarif Ankara'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak "Bu olay, İran'ın terörle mücadele azmini güçlendirecek. Silahlı kuvvetler ve halkımız, genel bir sorun olan bu tehlikeye karşı uygun tavır koyacaktır" dedi.

Bölgedeki diğer gelişmeler de konuşulacak

Ankara temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya geleceğini hatırlatan Zarif, görüşmelerinde ikili ilişkileri, Suriye sorununu ve bölgedeki diğer gelişmeleri ele alacaklarını kaydetti.



Ortadoğu'daki mevcut gidişatın kaygı verici olduğu değerlendirmesinde bulunan İranlı Bakan Zarif, Türk ve İran makamları arasında bu sorunlarla ilgili yakın bir diyalog kurulması gerektiğini ifade etti.

Katar krizi ve terör saldırıları

İranlı bakanın sürpriz ziyareti, Tahran'da meydana gelen terör saldırılarının hemen ardından ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği beş Arap ülkesinin eş zamanlı olarak Katar'la diplomatik ilişkilerini kesme kararı almasından birkaç gün sonra gerçekleşiyor.

Katar'ın, İran'la iyi ilişkilere sahip olmasının söz konusu kararın alınmasında rol oynayan ana faktörlerden biri olduğu son günlerde sıkça öne sürülen iddialardan biri.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü yaptığı açıklamada Katar'a karşı alınan kararı eleştirmiş ve Katar'ın "ortaya koyduğu soğukkanlı ve yapıcı tutumu takdirle karşıladıklarını" dile getirmişti. Erdoğan mevcut durumun "bölgedeki hiçbir ülkenin yararına olmadığını" söylemişti. Türk Dışişleri de krizle ilgili arabuluculuk sinyali vermişti.