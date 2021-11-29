İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Nükleer anlaşma dışındaki konular hakkında hiçbir talep kabul etmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Müzakerelerde nükleer anlaşma dışındaki konular hakkında hiçbir talep kabul etmeyeceğiz ve bu konuda müzakere olmayacak” dedi.

Abdullahiyan, "Yatırımların Kaldırılması İçin Viyana Müzakereleri" başlığı ile kaleme aldığı yazısında nükleer anlaşma ve Viyana müzakerelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Viyana müzakerelerinde hedeflerinin ABD yaptırımlarının kaldırılması olduğunu belirten Abdullahiyan, "ABD'nin aşırı istekleri nedeniyle önceki altı turluk müzakereler başarısız oldu. Şimdi müzakerelerde yeni bir sayfa açılıyor ve hedefimiz yaptırımların kaldırılması ve İran milletinin hukuki garantisinin sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

ABD'de Joe Biden yönetimini eski ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını devam ettirmekle suçlayan Abdullahiyan, ABD yönetiminin bir karar vermesi gerektiğini ve bu kararın yaptırımlarda ve İran'a yönelik maksimum baskı politikalarından vazgeçmek olduğunu belirtti.

Abdullahiyan, "Yeni ABD yönetiminin geçmiş hükümetin yıkıcı politikalarını devam ettirmesi ciddi soru işaretleri barındırıyor. ABD yönetimi gerçekten anlaşmaya ve taahhütlerine dönmek mi istiyor yoksa Trump'ın yıkıcı politikalarını devam ettirmek ve ondan yararlanmak mı istiyor? Önümüzdeki aylarda bu sorunun cevabını alacağız" dedi.

“Önceliğimiz tüm yaptırımların kaldırılması”

Abdullahiyan, Viyana müzakerelerinde nükleer anlaşma dışındaki konular hakkında hiçbir talebi kabul etmeyeceklerini ve bu konuda müzakerenin olmayacağını belirtti.

İran'ın güzel bir anlaşmaya varmak için iyi niyet göstererek müzakerelere başladığını belirten Abdullahiyan, "Müzakerelerde nükleer anlaşma dışındaki konular hakkında hiçbir talep kabul etmeyeceğiz ve bu konuda müzakere olmayacak. Önceliğimiz tüm yaptırımların kaldırılması ve nükleer anlaşmanın yeniden uygulanmasıdır. Biz İran olarak ABD'nin yaptırımları kaldırması ve nükleer anlaşmaya dönmesi halinde, nükleer faaliyetlerimizi anlaşma çerçevesinde yeniden belirlemeye hazırız" ifadelerini kullandı.

“Müzakere penceresi her zaman açık kalmayacak”

Abdullahiyan, ABD'nin tek başına nükleer anlaşmaya dönmesinin yeterli olmadığını ve bu konuda İran'a güvence vermesi gerektiğini belirtti. Abdullahiyan, "ABD'nin hiçbir güvence vermeden nükleer anlaşmaya dönmesi anlam ifade etmiyor. Geçmişteki acı tecrübenin yaşanmaması için Washington yönetimi anlaşmadan ayrılmayacağına ilişkin güvence vermeli. ABD ve 3 Avrupa ülkesi müzakere penceresinin her zaman açık kalmayacağını ve bu fırsatın uzun süreli olmayacağını anlamalı. Eğer taraflar siyasi irade gösterebilirlerse anlaşmanın mümkün olduğuna inanıyoruz" dedi.

Nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri yeniden başladı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile nükleer anlaşmanın tarafları Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında bugün 5 ay aranın ardından anlaşmaya geri dönüş müzakereleri yeniden başladı. Avrupa Birliği (AB) koordinatörlüğünde yapılacak yedinci tur nükleer müzakerelerde, 2018 yılında anlaşmadan ayrılan ABD'nin yeniden anlaşmaya dönmesinin yolları aranacak. Tahran yönetiminin Washington ile doğrudan görüşmek istemediği müzakerelere ABD yönetimi doğrudan katılmayacak. İran ile 4+1 ülkeleri arasında ilk olarak 6 Nisan tarihinde başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine, İran’da geçtiğimiz haziran ayında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ara verilmişti.