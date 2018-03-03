İran dini lideri Hamaney'den Esad'a: Büyük bir savaşçı olduğunu gösterdi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın 'büyük bir savaşçı' olduğunu gösterdiğini söyleyen İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ülkesinin Suriye’nin düşmanlarına karşı direnişine desteğini teyit etti.

Birgün'ün Tasnim İngilizce'den aktardığı habere göre, İran dini lideri Hamaney, Suriye Devlet Başkanı Esad’a 'övgü yağdırdı'. Tahran’ı ziyaret eden bir Suriye resmi heyetiyle görüşmesinde Esad’ın 'büyük bir savaşçı' olduğunu gösterdiğini ifade ettiği kaydedilen Hamaney, habere göre İran’ın Suriye’nin düşmanlarına karşı 'direnişine' desteğini de tekrarladı.

“Suriye’nin direnişini desteklemek görevimizdir” diyen Hamaney, “Elbette ki Sayın Beşar Esad, kendini büyük bir savaşçı olduğunu gösterdi ve tereddüt etmeden direndi ki bu bir ülke için çok önemli” ifadelerini kullandı.