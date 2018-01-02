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Dünya

İran dini lideri Hamaney: Düşmanlarımız ülkemizde isyan çıkarttı

İran'da protestoların organize edildiği sosyal medyaya kısıtlama getirildi

02 Ocak 2018 17:00

İran'ın dini lideri Hameney, geçen perşembe günü başlayan protestolarla ilgili resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, "Düşmanlarımız ülkede isyan çıkarttı. Savaş çıkartmaya çalışıyorlar. İsyan çıkartmak için para silah ve ajanları kullanıyorlar" ifadesini kullandı.

İran'da ekonomik politikaları protesto etmek amacıyla ülke çapında düzenlenen hükumet karşıtı gösterilerde Huzistan Eyaleti'ndeki İze şehrinde dün gece 2 kişi hayatını kaybetti. İran devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, gösterilerde toplam ölü sayısının 10'a yükseldiği açıklandı. Ancak, hayatını kaybedenlerin sayısının 20 dolayında olduğu konuşuluyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümetine ölüm çağrısında bulunan eylemcilerin protestosu, dini lider Ali Hamaney karşıtı attığı sloganlarla devam ediyor. Ülkede protestoların organize edildiği sosyal medyaya ise kısıtlama getirildi. 

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