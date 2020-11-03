İran dini lideri Hamaney: ABD seçimini kim kazanırsa kazansın politikamız değişmeyecek

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'deki seçimler hakkında açıklamalarda bulunan İran dini lideri Hamaney, "Kim kazanırsa kazansın ABD'ye yönelik politikamızı etkilemeyecek. Politikamız net ve iyi hesaplanmış. Gelen ve giden kişilerin hiçbir etkisi olmayacak" dedi.

ABD’nin mevcut başkanı Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasında aylar süren yarışın ardından seçim günü geldi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, devlet televizyonunda canlı yayınlanan bir konuşmada ABD'deki seçimler ve İran-ABD ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamaney, "ABD'deki durumu izlemek ilginç. Görevdeki başkan, bunun tarih boyunca en hileli ABD seçimi olduğunu söylüyor. Bunu kim söylüyor? Seçimleri düzenleyen başkan. Rakibi ise, Trump'ın hile yapabileceğini söylüyor. İşte Amerikan demokrasisi budur" dedi.

Hamaney, ABD seçim sonuçlarının İran'ın politikalarını etkilemeyeceğini ancak İslam Cumhuriyeti için risk taşıdığını ifade ederek, "(Seçim sonucu) Bizi ilgilendirmiyor, yani politikamızı hiç etkilemeyecek. Kim kazanırsa kazansın ABD'ye yönelik politikamızı etkilemeyecek. Politikamız net ve iyi hesaplanmış. Gelen ve giden kişilerin hiçbir etkisi olmayacak" diye konuştu.

ABD için "Böyle bir imparatorluk uzun sürmeyecek. Bir rejim bu noktaya ulaştığında, daha fazla yaşamayacağı ve yok olacağı aşikardır" diyen Hamaney, "Bazıları göreve gelirse Amerika'yı daha erken yok edecek, bazıları ise biraz daha zaman geçtikten sonra yok edecek" ifadelerini kullandı.

"Sınırlarımıza yaklaşırsa gereği yapılacak"

Dağlık Karabağ'da, Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarını işgalinden kaynaklı çatışmalara değinen Hamaney, iki ülke arasındaki çatışmaların bölgenin güvenliğine de tehdit oluşturduğunu söyledi.

Hamaney, "İki komşumuz arasındaki savaş acı bir hadisedir. En kısa zamanda sona ermelidir. Azerbaycan'ın tüm toprakları işgalden kurtarılmalı, Ermenilerin de güvenliği korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Çatışmaların durdurulması gerektiğini vurgulayan Hamaney, şöyle konuştu:

"Bunun temel koşullarından biri, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını iade etmesidir. Bu kesinlikle yapılmalı ve uluslararası hukukta belirtilen sınırlara riayet edilmelidir. Uluslararası sınırlar işgal edilmemeli ve teröristler de sınırlarımıza yaklaşmamalı. Bunlar sınırlarımıza yaklaşırsa gereği yapılacak."