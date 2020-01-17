İran dini lideri Hamaney 2012'den sonra kıldırdığı ilk cuma namazında ABD'yi hedef aldı

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, 2012 yılından beri ilk kez kıldırdığı cuma namazında ABD-İran gerilimini gündeme aldı. Hamaney, ABD'nin İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesini hatırlatarak "terörist özlerini ortaya çıkardılar" dedi.

Hamaney, cuma namazında yaptığı konuşmada İran'ın Irak'taki ABD füzelerini vurmasını 'yüzlerine atılmış bir tokat' olarak değerlendirdi. Hamaney 2012 yılından beri ilk kez gerçekleştirdiği cuma vaazında ABD yaptırımlarının İran'a boyun eğdirmeyeceğini söyledi.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve ardından İran'ın yanıt olarak gerçekleştirdiği saldırıları gündeme alan Hamaney, "İran'ın böyle bir dünya gücüne tokat atması Allah'ın elini gösteriyor." dedi. Hamaney, Süleymani'nin öldürülmesinin ABD'nin terörist özünü ortaya çıkardığını söyledi.

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İran'ın günler sonra Ukrayna Havayolları'na ait düşen ve 176 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasına ilişkin itirafına da değinen Hamaney, uçağın düşmesinin bir trajedi olduğunu ve bunun İran düşmanları tarafından 'kullanıldığını' öne sürdü.