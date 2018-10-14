İran Devrim Muhafızları: Verimli ve faydalı olduğu sürece Suriye'deki askeri varlığımız sürecek

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, Şam'ın talepleri doğrultusunda verimli ve faydalı gördükleri sürece İran'ın Suriye'deki askeri danışman varlığını sürdüreceklerini söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, İran haber ajansı Press TV'ye demeç veren Şerif, Tahran'ın Suriye krizinin başından beri Şam'a destek verirken uluslararası normlara bağlı kaldığını belirtti.

"Bu 'fabrikasyon' kriz, Suriye'de güvensizliği yaymak ve İsrail rejimi için bir güvenlik alanı oluşturmak amacıyla yurtdışından yönetildi" diye devam eden Şerif, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirme girişiminde başarısız olan İsrail için krizin sonucunu büyük bir kayıp olarak niteledi.