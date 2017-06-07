İran Devrim Muhafızları: Tahran'daki saldırının arkasında Suudi Arabistan var; intikam alacağız!

Reuters, İran Devrim Muhafızları'na dayandırdığı açıklamasında, İran'da 12 kişinin öldüğü terör saldırısının arkasında Suudi Arabistan'ın olduğunu söyledi. Tahran'daki saldırıları IŞİD üstlenmişti.

İran Devrim Muhafızları İkinci Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Selami, Tahran'daki saldırıyı gerçekleştiren terörist gruplar ve destekçilerinden intikam alacaklarını söyledi.



İran devlet televizyonuna konuşan Tuğgeneral Hüseyin Selami, "Bugün Tahran'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristler, iştirakçileri ve destekçilerinden intikam alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

İran'ın başkenti Tahran'da bugün iki noktada kalaşnikofların da kullanıldığı canlı bomba saldırısı düzenlenmiş, ki saldırıda toplam 12 kişi hayatını kaybetmiş 47 kişi de yaralanmıştı.

Tahran'da 2001 yılından beri ilk terör saldırısı

İlk saldırı İran Meclisi'nde gerçekleşirken ikinci saldırı yaklaşık yarım saat sonra Ayetullah Humeyni Türbesi önünde düzenlendi.

İran İstihbarat Bakanlığı, saldırılardan önce yapılan operasyonda üçüncü bir saldırıyı düzenlemeye hazırlanan terörist timin yakalandığını açıkladı. Her iki saldırının da 4'er kişiden oluşan iki terörist timin düzenlediği belirtildi. İkinci saldırının canlı bomba eylemi olduğu bildirildi.

Ölenlerden birinini Meclis'teki koruma görevlisi olduğu ortaya çıktı.Ayrıca türbede kendini patlatan canlı bombanın kadın kılığına girerek kamufle olduğu bildirildi. Meclis'teki rehine krizi, 4 saldırganın da öldürülmesiyle sona erdi. Öte yandan IŞİD, İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'nde düzenlenen saldırıyı üstlendi.