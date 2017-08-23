İran Devrim Muhafızları: PKK'ya karşı Türkiye'yle bir operasyon planı yok

İran Devrim Muhafızları, PKK'ya karşı Türkiye'yle bir operasyon planlamadıklarını, ancak örgütün İran'a sorun çıkarması halinde, hangi noktada olduğuna bakmadan örgütün ve uzantılarının hedef alınacağını açıkladı. Açıklamada, İran'ın sınırları dışında geniş kapsamlı bir askeri eylem planlamadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, PKK'ya yönelik İran ile ortak bir harekâtın gündemde olduğunu söylemişti.

Yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yuvalanan herhangi bir örgütün İran'a sorun çıkarması durumunda çok sert bir yanıtla karşılaşacakları belirtildi.

"Örgütün uzantıları hangi noktada olduklarına bakılmadan hedef alınacak" denilen açıklamada, Kuzey Irak'taki örgütlerin son iki yıldır İran'da güvensizlik yaratmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı da ifade edildi.