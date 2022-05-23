İran Devrim Muhafızları'na mensup albay, suikast sonucu öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (İDMO) mensup bir albayın başkent Tahran’da suikast sonucu öldürüldüğü bildirildi.

İDMO, Albay Hasan Seyyad Hodayi’nin Tahran’da evinin yakınlarındaki Mücahidin-i İslam Caddesi’nde “devrim düşmanları tarafından” saldırıya uğradığını açıkladı.

Hodayi’nin aracına motosikletli iki saldırganın açtığı ateş sonucu vücuduna isabet eden 5 kurşunla öldüğü belirtildi. Hodayi’nin İDMO’nun yurtdışı operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü mensubu olduğu ve geçen yıl Suriye’de görev yaptığı bildirildi.

İDMO, suikastin ABD ve müttefiklerini nitelemek için kullandıkları ifadeyle “küresel kibirle bağlantılı unsurlar” tarafından yapılan bir terör eylemi olduğunu öne sürdü. Hodayi, İDMO Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD güçleri tarafından öldürülmesinden bu yana hedef alınan ilk rütbeli subay oldu.