İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı, Suriye üniformasıyla görüntülendi

Halep'te yaşanan bir çatışmada öldürüldüğü iddia edilen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin cephede çekilen yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Rudaw'ın iddiasına göre, Süleymani Suriye ordusuna ait üniforma giyiyor.

İran’ın ‘gölge komutanı’ olarak nitelendirilen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin Suriye’nin Halep kentinin güneyinde çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Süleymani’nin cephede olduğu görüldü.

El Alem’in haberine göre, Süleymani, Halep’in güneyindeki operasyonları yönetiyor. Rudaw’a göre ise Süleymani, Suriye ordusuna ait üniformayı giyiyor.

İran Devlet ajansı FNA 26 Kasım'da İsrailli bir yetkiliye dayandırarak yayınladığı bir haberde İranlı tümgeneralin Suriye'nin kuzeyinde bulunan Halep'te gerçekleşen çatışmalarda öldürüldüğünü iddia etmiş, iddia İran Devrim Muhafizları Ordu sözcüsü tarafından yalanlanarak 'Kasım Süleymani'nin yaralandığı ve öldüğü' yönündeki iddiaların gerçek olmadığını açıklayarak 'Süleymani'nin sağlık durumunun iyi olduğu" açıklaması yapılmıştı.