İran Devrim Muhafızları, ABD uçak taşıyıcısının maketine füze attı

T24 Dış Haberler

İran Devrim Muhafızları, dün düzenlediği bir tatbikatta ABD uçak taşıyıcı gemisine benzeye bir makete füze attı.

ABD ile İran arasındaki gerilimin ana gündem maddelerinden biri olan Hürmüz Boğazı yakınlarında gerçekleştirilen tatbikatta İran tekneleri formasyonda maket gemiye karşı hareket edip ateş açtı.

Kısa süre içinde havada uçan bir helikopter, ABD'nin uçak taşıyıcı gemilerini taklit eden maketi vurdu.

Televizyondan yayınlanan görüntülerde maketin batırıldığı gösterildi.

Tatbikatın İran'a güneybatıdan yapılan bir saldırının nasıl savunulacağının test edildiği açıklandı.

ABD Donanması tatbikata tepki gösterdi ve yapılanların "sorumsuzca" olduğunu ifade etti.