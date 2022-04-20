İran destekli Irak Hizbullahı, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuna karşı eylem çağrısı yaptı

Irak Hizbullahı Türkiye'nin Kuzey Irak'taki harekatına karşı çıkarak eylem çağrısı yaptı.

İran'da devlete bağlı Mehr haber ajansının aktardığına göre Irak Hizbullahı, bugün bir açıklama yayımlayarak Türkiye'nin Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP) desteğiyle bölgedeki petrol kaynaklarını ele geçirmeye çalıştığını öne sürdü.

Independent Türkçe'nin haberine göre İran tarafından desteklenen Irak'taki Şii Haşdi Şabi'nin bir kolu olarak bilinen Kataib Hizbullah'ın açıklamasında, "Irak'ın kuzeyindeki Türk güçleri, açık şekilde Irak'ın bölge bütünlüğünü ihlal ederek ülkenin petrol ve doğalgaz kaynaklarını ele geçirmeyi hedefliyor" iddialarına yer verildi.

Türkiye'ye karşı eylem çağrısı

Açıklamada ayrıca "Irak hükümetine sadık grupların, ülkedeki istihbarat görevlilerinin ve Haşdi Şabi güçlerinin duruma uygun tavır alması gerektiği" savunularak, Türkiye'ye karşı eylem çağrısı yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Nisan'da Kuzey Irak'a Pençe-Kilit Operasyonu adlı bir askeri harekat başlatıldığını duyurmuştu.

Akar, bugünkü açıklamasında Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki operasyonlarda 30 terörist etkisiz hale getirildiğini belirtmişti.

Irak Dışişleri operasyonu kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı ise dün Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney'i çağırmış ve operasyonu kınadıklarını açıklamıştı.

Operasyondan üç gün önce 15 Nisan'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yle görüşmüştü. Toplantıda ikili ilişkileri güçlendirecek hususların ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği belirtilmişti.