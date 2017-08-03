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Dünya

İran destekli Haşdi Şabi duyurdu: Telafer operasyonu başladı

Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver operasyonda Telafer'in civar köylerinin bir kısmının geri alındığını bildirdi

03 Ağustos 2017 08:31

İran destekli Haşdi Şabi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, silahlı güçlerin Telafer'in güneydoğusunda yer alan 17 köyü IŞİD'den kurtardığı ifade edildi.

Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yerel medyasına konuşan Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver ise operasyonda Telafer'in civar köylerinin bir kısmının geri alındığını bildirdi.

5 aydır kuşatmada

Telafer'i IŞİD'den kurtarma operasyonunun Musul kent merkezine nazaran daha kolay olacağını kaydeden Yaver, "Kentteki IŞİD militanlarının herhangi bir lojistik hattı yok. Haşdi Şabi 5 aydan uzun bir süredir kenti kuşatma altında tutuyor" dedi.

Telafer kent merkezinde yaklaşık bin militanın kaldığı iddia edilirken, operasyona yaklaşık 40 bin güvenlik görevlisinin katılacağı tahmin ediliyor. 
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, gecen cumartesi günü başkent Bağdat'ta düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "Telafer'in kurtarılması için operasyon planını yaptık. Bu operasyona tüm güvenlik güçleri, Haşdi Şabi ve Haşdi Aşair (yerel aşiret güçleri) katılacak." ifadelerini kullanmıştı.

Askeri sevkiyat başlatmıştı

Ordu birlikleri, 25 Temmuz'dan itibaren Telafer'e 40 kilometre mesafede yer alan Badoş bölgesine askeri sevkiyat yapmaya başlamıştı. Terör örgütü IŞİD, 16 Haziran 2014'ten bu yana Musul'un 60 kilometre batısındaki Türkmen Telafer kentini elinde tutuyor.

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