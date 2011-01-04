-İRAN DESTEK ARIYOR VİYANA (A.A) - 03.01.2011 - İran, nükleer tesislerini gezmeleri için Rusya, Çin, Avrupa Birliği'ni, ayrıca bunların Arap ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki müttefikleri için davet mektubu gönderdi. Associated Press haber ajansının elde ettiği mektupta, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) nezdindeki daimi temsilcisi Ali Asker Sultaniye, ziyaretin 15 ve 16 Ocak'ta yapılabileceğini, üst düzey yetkililerle görüşmeler de ayarlanabileceğini belirtiyor. İran'ın mektubunun, başta ABD olmak üzere BM'nin 5 daimi temsilcisi ve Almanya ile yapılması gündemde olan yeni görüşmeler öncesi destek elde etmeyi amaçladığı kaydediliyor.